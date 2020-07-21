إصابة 400 جندي من الجيش الألماني بكورونا

أصيب نحو 400 جندي من الجيش الألماني بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، حسبما أفاد تقرير إعلامي اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت مجموعة "فونكه" الإعلامية عن وزارة الدفاع في البلاد أن من بين 396 حالة، هناك سبع حالات نشطة فقط.

وفي الكثير من الوحدات، يعمل نحو 80% من المنازل. وأُلغيت التدريبات العسكرية الدولية إلى حد كبير، وجرى تفعيل إجراءات الحجر الصحي الصارمة للجنود الذين تم إرسالهم إلى الخارج.

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا إلى جانب أكثر من تسعة آلاف وفاة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا بواقع 522 إلى 202.345 إصابة، وفقاً لوكالة "رويترز".

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات المرض في البلاد إلى 9090 بعد تسجيل أربع حالات جديدة.