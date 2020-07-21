الصناعات الهندسية: مصر دائما تحترم سيادة الدول وتسعى لسلام البلاد

أكدت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية على دعمها الكامل لقرار مجلس النواب الصادر، أمس الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على موافقته على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، في تصريحات منه، إن تفويض البرلمان المصري للقوات المسلحة بحماية الأمن القومي في الداخل والخارج يلقى كل التأييد من العمال، كما أن تفويض الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة من برلمان ليبيا الشقيقة وقيادات ومشايخ البلاد بأن دخول صاحب الدار لا ينتظر الاستئذان، بل جميعها بمثابة دعوة قاطعة للردع لكل مغتصب غاشم ، مشددا على أن مصر دائما وأبدا تحترم سيادة وشؤون الدولة الخاصة وتسعى دائما لسلام البلاد والأمم، ولكنها لن تخذل دولة شقيق يستجير أو يلجأ للمساعدة في تحقيق السلام وحفظ السيادة.

وأضاف الفقي، أن جميع عمال مصر صفا واحد خلف القيادة المصرية القوية ولينتظر التركي المغرور واتباعه درسًا لن ينسى وسوف يسجل التاريخ من وقف أسدًا للحفاظ على حقوق الأشقاء ومن خان بلاده من أجل محتلين، ويعلم القاصي والداني أن الجيش المصري رشيد، يحمي ولايهدد، أمن ولا بيعتدي، ولكنه جسور في حفظ سلامة بلاده وحدوده والأمن القومي بكافة الامتدادت، وإرساء الاستقرار لدولة جوار عزيزة وهي ليبيا.