"الصناعات الهندسية": تعديلات قطاع الأعمال بصيغتها الحالية تغلق 50 شركة

قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وممثل العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن مستقبل اقتصاد مصر والصناعة المصرية أصبح في ايدي مجلس النواب الآن.

واضاف الفقي، في تصريحات له، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب حال إقرارها بنفس الصيغة ستغلق 50 شركة وكأننا لم نستفد من أخطاء الماضي وما فعلته الخصخصة بشركاتنا الوطنية.

وتابع: "التاريخ يعيد نفسه بعد 20 عاما، موضحا أن نقابة الصناعات الهندسية في عام 1991 أصدرت بيانا عند مناقشة قانون قطاع الأعمال، وأخذت الحكومة بهذا البيان وقامت بتعديل 7 مواد بالقانون، وهو ما نرجوه الآن، أن تستمع الحكومة لصوت ممثلي العمال لأنهم يقرون واقع يدرسونه وسط العمال وهدفهم الحفاظ على الصناعة والشركات الوطنية".

واستدرك أن أزمة كورونا هي إنذار حقيقي يجب الانتباه إلى آثاره، حيث كشفت عن حجم العمالة العشوائية وغير المنتظمة وحجم العاملين بالمنشآت السياحية والمقاهي والمطاعم، وكشف الوجه القبيح للخصخصة الذي قضى على المهن وعلى العمالة الفنية والأيدي العاملة الماهرة والورش الصغيرة ليخلق جيل العمل بالمقاهي.