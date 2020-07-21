رئيس التحرير

محمود مسلم

8 سبتمبر.. أولى جلسات نظر طعون طلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصريين

كتب:

محمد عيسى
11:31 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
مجلس الدولة

مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني الخاص بإجبارهم على إجراء امتحانات تكميلية لتحديد مستواهم وإلغاء الآثار المترتبة على ذلك واعتبار الطلاب ناجحين ومنحهم شهادات النجاح شاملة الدرجات التي حصلوا عليها في المواد وفقا للمشاريع البحثية التي قدمت.

حملت الدعوى رقم 47404 واختصمت وزير التربية والتعليم وطالبت بمنح شهادات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية شاملة الدرجات التي حصلوا عليها في المواد وفقا للمشاريع البحثية التي قدمت.

اقرأ المزيد:

قرار جمهوري بإحالة مستشار مساعد ونائب رئيس مجلس الدولة للمعاش

"جايب 64%".. مجلس الدولة يرفض تحويل طالب أسنان بأوكرانيا لطب المنصورة

"الحركة الوطنية": قرارات مجلس الدفاع الوطني تعكس قوة الدولة المصرية

بحضور كبار القيادات.. نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط يحتفل بأعضائه الجدد

مجلس الدولة يعيد طالبة للكلية لعدم ثبوت تورطها بالكتابة على الجدران