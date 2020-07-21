النواب: لا يوجد معارض واحد في البرلمان على إرسال قوات مصرية إلى ليبيا

قال النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن مصر كانت ولا زالت وستظل داعية للسلام وتدعم بكل الطرق القرارات الدولية المتعلقة إلى الوصول إلى تسوية سياسية للأشقاء الليبين، لافتا إلى أن القيادة السياسية خلال الفترة الماضية عملت على بذل الجهد والمحاولات بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا، وكذلك حفاظنا على أمننا القومي المصري.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية إلى ليبيا هو نتيجة ما رأيناه من انتهاكات دولية ودعم بعض الدول للإرهاب والميليشيات الإرهابية المسلحة وهذا أمر غريب وغير طبيعي، ولذلك القيادة السياسية أحسنت أن توجه بهذا الأمر وليس ذلك من فراغ.

وتابع، أنه في يناير الماضي عندما استشعر رئيس مجلس النواب الليبي الخطر وطلب من الشقيقة مصر ومن مجلس النواب أن يسمح للقوات المسلحة بالتدخل، وكان هناك لقاء هام من القبائل العربية مع الرئيس السيسي منذ أيام وحضره من جميع بقاع الأرض الحبيبة أرض عمر المختار ليبيا في مقابلة تاريخية مع الرئيس وطلبوا هذا الطلب.

واستكمل، أنه من حكمة الرئيس السيسي والوطنية العالية لديه أن استقبل هذا الطلب بكل ترحاب وفي نفس الوقت شرح الموقف الدولي والمنطقة وضرورة أن يكون هناك تدخل لذلك عاد إلى مجلس النواب وعرض الأمر عليه وأمس كانت جلسة تاريخية في تاريخه والبرلمان.

وأوضح، أنه كان هناك عدد كبير جدا، أمس، حضر من جميع البلاد وخصوصا في هذه الجلسة من النواب، وأتقدم بالشكر الجزيل للبرلمانين على الجهد الكبير الذي بذلوه وهذا شيء طبيعي لأنهم أكثر وطنية، ولذلك كان هناك حرص كبير على التعديل وكان من ضمن النقاط الرئيسية هو أنه لم يوجد معارض واحد وكان هناك إجماع ولا توجد سياسة اللأغلبية والمعارضة ولكن كان هناك النائب الوطني المصري الأصيل الذي عبر عن رأي مجلس النواب.

وأكد، أن مجلس النواب بالأمس أعطى الموافقة وأعلن ثقته الكاملة في القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صبر كثيرا ويدير كافة الأمور بحكمة واقتدار.