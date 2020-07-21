حفل أوركسترا العود العربي في ضيافة قصر المانسترلي

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، في ثاني ليالي برنامج الصيف، الحفلات الفنية والموسيقية بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، وحفل فرقة أوركسترا بيت العود العربي فى الثامنة مساء الأحد 26 يوليو، مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

ويتكون الأوركسترا من أكثر من 40 من الأساتذة وبعض الدارسين من أمهر العازفين في بيت العود، الذي أسسه ويشرف عليه الفنان نصير شمة بجنسيات مختلفة.

ويقدم الأوركسترا عددا من المقطوعات التي تُحيي آلة العود، وتُظهر إمكانياتها ودورها في موسيقانا العربية، وبينها مؤلفات لكبار الملحنين والمطربين: الموسيقار محمد عبدالوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، إضافة لمجموعة مختارة من مؤلفات نصير شمة.

يُذكر أنّ الفنان نصير شمة أسس بيت العود العربي بمقر بيت الهراوي بالقاهرة التاريخية عام 1998، كأول البيوت الرائدة في تعليم العزف على العود والآلات الوترية.