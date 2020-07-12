أديب عن تنظيم حفلات كورونا في تكساس: الفيروس لم ولن ينتهي

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة قيام بعض المواطنين في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم "حفلات كورونا"، وهذا يُعد أغرب أمر يحدث منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن تلك الحفلات كانت تحدي من قبل منظميها بأنه كورونا أمر لا أساس له من الوجود.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة " إم بي سي مصر"، أن الحفلات تّكمن في الجلوس في أماكن مغلقة بلا كمامات، مع بعض المصابين بالفيروس أو المشتبهين في إصاباتهم، "قاعدين عاوزين يقولوا فيه تحدي مين اللي ممكن يتصاب الأول، أول واحد جالة من الحفلة دي كورونا شخص عنده 30 سنة ومات من يومين".

وأوضح الإعلامي، أن العالم الآن يتحدث عن أهمية الابتعاد عن الأماكن المغلقة واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية إذا ما اضطر أحد في التواجد بها، "الشاب اللي عنده 30 سنة وهو بيموت قالهم أنا اعتقد أني عملت خطأ كبير"، مستطردًا: "عملوا تشريح للناس اللي توفت بكورونا، شافوا كمية الجلطات اللي موجودة في جسم الانسان في عدد من الاعضاء كبير جدا، موضوع الفيروس لم ولن ينتهي".