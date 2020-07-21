قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر حسما ضد تركيا

طالب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر حسما ضد تركيا، داعيا إياه لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار أناستاسياديس - في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 46 للغزو التركي، وفقا لوكالة أنباء سي إن إيه القبرصية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إلى أنّ تركيا لا يمكنها الاستمرار في أعمالها دون حساب.

وقال أناستاسياديس، الذي يتواجد حاليا في بروكسل لحضور قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، إنّ تركيا تواصل اعتداءاتها على المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وعلى سوريا وليبيا، مشيرا إلى تهديداتها المستمرة ضد اليونان وقرارها تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد".

يشار إلى أنّه جرى تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب قواتها واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

ووصلت سفينة الحفر التركية (يافوز) في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بعد أن أعلنت أنقرة نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها شركتين أوروبيتين، وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي إيني وتوتال للتنقيب فيها.

واستنكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيانهم الصادر في 15 مايو، عدم استجابة تركيا بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، مجددين دعوتهم لأنقرة لضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي.