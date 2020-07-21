السكة الحديد والمترو يعقمان القطارات والمحطات للوقاية من كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن أعمال التعقيم والتطهير بمحطات السكة الحديد تتم بشكل دوري، وكذلك كل القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري قبل انطلاق الرحلات، لتوفير السلامة والأمان للركاب، موضحًا أن الهيئة تتابع كل ما يستجد عن الفيروس لوضع الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره بالمحطات.

وقال "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد تتم بشكل منتظم رغم جائحة كورونا، وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيًا، فضلًا عن إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وأوضح أن هناك حالة من الانضباط داخل المنظومة بفعل تطبيق غرامات التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، إضافة إلى تواجد جميع قيادات السكة الحديد بمواقع العمل، لمتابعة سير انتظام العمل ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

ومن جانبه، أكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرًا إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميًا، إضافة إلى تعقيم وتطهير البوابات الإلكترونية المخصصة للدخول والخروج، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، كما أن جميع الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن هناك رقابة صارمة بالمحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية.