الفنانة رحمة تعلن شفاءها وأسرتها من كورونا: بشكركم من كل قلبي

أعلنت المطربة رحمة، شفاءها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به الشهر الماضي وعدد من أفراد أسرتها.

وكتبت "رحمة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "صباح الخير والصحة اللي أغلي حاجة في الدنيا، أحب أطمنكم أنا الحمد لله خفيت تماما ووالدتي و أسرتي بالكامل ولله الحمد كله".

وتابعت: "ها أقابلكم قريب جدًا لايف بحبكم وبشكركم من كل قلبي تحياتي".

وفي بداية شهر يونيه الماضي، أعلنت المطربة رحمة، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجميع أفراد أسرتها.

وكتب "رحمة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا".

وكانت المطربة رحمة، العام الماضي، قررت العودة من جديد إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات عن الغناء منذ آخر ألبومات لها مع شركة ميلودي وهاي كوالتي، فهي لها 3 ألبومات غنائية صورت منهم 6 كليبات بالخارج في العديد من الدول منها أسبانيا وتركيا ولبنان.