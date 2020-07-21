حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الأراضي في البحيرة

كثفت محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "كوم حمادة - رشيد - دمنهور"، عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 359 م2.

كما جرى إزالة حالتين تعد بمساحة 46 متر على أرض ملك الإصلاح الزراعي بإدفينا برشيد، وإزالة محلين بالخرسانة المسلحة على أرض أملاك دولة بمساحة 24 مترا بقرية نفرة بسنهور بدمنهور.