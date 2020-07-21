"المؤتمر": نراعي التباعد الاجتماعي.. ودعاية مرشحينا عبر السوشيال ميديا

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيستغل فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ في دعم مرشحيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف العمل عليها لتعريف الناخبين بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن الحزب سيتواجد مع المواطنين مع مراعاة التباعد الاجتماعي من خلال زيارات منفردة للمرشحين في الدوائر الانتخابية، وتعليق اللافتات الدعائية، مشددا على أن الحزب ملتزم بالإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية الانتخابية.

وتابع أن الحزب لم يعقد أي مؤتمرات جماهيرية خلال فترة الدعاية وسيبتعد عن أي وسيلة تحدث تجمعات ويعمل على توعية الناخبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

ويشارك حزب المؤتمر في انتخابات مجلس الشيوخ بـ24 مرشحا، بواقع 4 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة، و20 مرشحا في الدوائر الفردية في 13 محافظة.