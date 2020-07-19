حزب المؤتمر: ملتزمون بإجراءات كورونا في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيبدأ في عقد اجتماعات مع أمانات المحافظات التي بها مرشحين للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ لاستعراض خطة كل أمانة الخاصة العملية الانتخابية لبدأ العمل على تنفيذها.

وقال صميدة لـ"الوطن"، إن التحرك في الشارع سيكون من خلال المرشحين بشكل فردي في الدوائر الانتخابية وستكون مقتصرة على الزيارات نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا والالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن أمانات الحزب تحشد للعملية الانتخابية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لتوعية الناخبين بضرورة استخدام حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات وحثهم على التباعد الاجتماعي.

وتابع صميدة أن الحزب دفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة بجانب 4 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة، مشيرا إلى أن خطة الدعاية ستكون وفق إمكانيات كل مرشح في الدائرة التي يخوض عنها الانتخابات.