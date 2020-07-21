دعوى مستعجلة تطالب باستبعاد مرشحي الأحزاب من النظام الفردي

أقام الصيدلي هاني سامح، المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقيادتها وأعضائها على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 47756 لسنة 74 شق عاجل، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المدعي في دعواه، أن طلبه يأتي استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، وقضي بعدم دستورية المواد فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.