حسب الله: القاهرة نجحت في وضع القضية الفلسطينية ببؤرة الاهتمام العالمي

أكّد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أنَّ تقدير واحترام الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدور المصري التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال استقباله سامح شكري وزير الخارجية، بأنَّه دليل قاطع على أنَّ القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل في عقل وقلب الدولة المصرية رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وقال "حسب الله"، في بيان له أصدّره اليوم، إنَّ الرئيس الفلسطيني أشاد بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها والدفاع عن المصالح والحقوق العربية، مشيدا بتأكيد السفير سامح شكرى للرئيس الفلسطينى محمود عباس على دعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض مصر أي قرارات أو خطوات أحادية بما فيها ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى بحث وزير الخارجية للخطوات والأساليب المتاحة لكي يكون ممكناً الحديث عن استئناف جهود السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعروفة والمبادرة العربية للسلام، وذلك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تسوية القضية التاريخية الرئيسية في المنطقة تحقيقاً لاستقرارها وللعدالة بين شعوبها لكي تتمكن من الحياة في ظل ظروف تسمح بالتنمية وبالتوصل إلى الرفاهية التي تتطلع إليها جميع الشعوب.

وأكّد حسب الله، أنَّ الرئيس السيسي دائمًا يعطي اهتمامًا كبيرًا للقضية الفلسطينية خاصة داخل مختلف المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاجتماعات الدورية السنوية داخل منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس السيسي كان دائمًا في خطاباته أمام الأمم المتحدة يعطي أولوية قصوى للقضية الفلسطينية حتى نجحت مصر في أن تجعل هذه القضية بفضل اهتمام القاهرة ببؤرة الاهتمام العالمي.