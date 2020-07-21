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مقتل 8 جنود أفغان وإصابة 9 في هجوم انتحاري نفذته طالبان

كتب:

وكالات
12:39 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
عناصر طالبان

عناصر طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنّ انتحاريا فجّر سيارة ملغومة في وسط البلاد، مستهدفا قافلة لقوات الجيش، وقتل 8 جنود في هجوم أعلنت حركة طالبان الإسلامية مسؤوليتها عنه وسط تصاعد العنف في أنحاء البلاد.

وتزايدت الاشتباكات في الأسابيع الماضية بين قوات الحكومة ومتمردي طالبان، بعدما رفضت الحكومة الإفراج عن مئات من سجناء طالبان في إطار اتفاق لمبادلة السجناء، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أنّ السيارة الملغومة استهدفت قوات الجيش في الحادث الذي وقع الاثنين في منطقة سيد آباد في إقليم وردك، ما أسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة 9 آخرين.

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