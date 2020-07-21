"القطاع الخاص": نقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية

أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، برئاسة شعبان خليفة، تأييدها للقرارات والخطوات التي تراها القيادة السياسية ضرورية لحماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات يتعرض لها، خاصة بالحدود الغربية مع الدولة الشقيقة ليبيا، أو من الاتجاه الجنوبي حيث منابع النيل شريان الحياة وسر الوجود لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.

وأكّدت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على الاصطفاف الوطني لجموع العاملين بالقطاع الخاص على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، وقواتنا المسلحة المجيدة لمواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى أن كل عامل يؤدي عمله بإتقان واجتهاد وتفاني في مكان عمله، ويقدم كل الدعم والمساندة لبلده في هذه الفترة المليئة بالصعوبات والشدائد التي يحاول بها البعض عرقلة مسيرة التقدم والإنتاج.

وقال خليفة، إن معدن العامل المصري الأصيل يظهر في أوقات الأزمات، ودائمًا ما يقدم الغالي والنفيس فداءً للوطن والدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد والتفاني في مواقع الإنتاج لدفع عجلة الاقتصاد.

يذكر أن مجلس النواب قد وافق، أمس، بإجماع الآراء على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.