69221 طنا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة بينما غادر 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 10 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12506 طن تشمل 6536 طن فوسفات و 447 طن ملح و1500 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14871 طن تشمل: 4400 طن سكر و 1866 طن خردة و2999 طن إبلاكاش و4102 طن كلوريد ايثيلين و 5318 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1504 طن.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1426 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب ) وخضروات ( بطاطا و خضراوات مجمدة و فاصوليا ) وحاصلات زراعية ( بصل و أرز و برسيم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و مالطا و بريطانيا و كرواتيا و سلوفينيا و سنغافورة و هولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2680 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 11892 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69221 طنا كما غادر 1746 شاحنة منها 567 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25151 من البضائع العامة.