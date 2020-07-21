رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يروي تفاصيل إنشاء مبنى ماسبيرو

قال الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه مع بداية ماسبيرو والتليفزيون المصري عام 1958 مع إطلاق الشرارة والفكرة الأولى للمقترح التي تقدم به الدكتور عبدالقادر حاتم الذي كان وزير الإرشاد القومي حين ذلك "وزير الإعلام حاليا"، وأطلق الفكرة للرئيس جمال عبدالناصر بعمل تليفزيون للشعب، وبدأت الفكرة تتبلور واختاروا مكان "مثلث ماسبيرو" واستغرق بناء المبنى نحو سنتين.

وأضاف زين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم الانتهاء من مبنى ماسبيرو في 21 يوليو عام 1960 وهذا عمر كبير من البرامج، الأفلام، المسلسلات، الأخبار وكل هذه الأشياء تجمعت فيه، مشيرا إلى أن فكرة إنشائي قناة ماسبيرو زمان هي ليست جديدة ولكن كنت أريد أن "ألم تراثنا".

وتابع، أنه تم العمل على الفكرة ووضع الخطة الأساسية وتوقفنا عند الاسم فتم اختيار اسم "ماسبيرو زمان" وانطلقت الفكرة واللوجو الخاص بها لم يأخذ وقتا.