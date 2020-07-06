حسين زين: 570 ألف ساعة تراث ماسبيرو.. والمديونيات تفوق الوصف

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه بذل مجهوداً كبيراً لتدبير الموارد الذاتية لقطاع الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".

وأضاف "زين"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "مديونيات ماسبيرو تفوق الوصف، ونعمل على توفير 258 مليون جنيه مرتبات وأمور تشغيلي، ورغم ذلك تمكنا من الحفاظ على توفير المرتبات وتطويره، وتراث ماسبيرو كنز".

وتابع: "570 ألف ساعة تراث ماسبيرو لا بد من أن يتم الحفاظ عليه ونقله للتقنية الرقمية وهو ما نعمل عليه فعلاً".

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أنه يطلق على مبنى الإذاعة والتليفزيون لقب "ابن الأصول"، نظراً لما يمتلكه من تاريخ كبير وضخم ومشرف.

وفي سياق متصل، وجَّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تجديد الثقة له فى الهيئة، واعداً ببذل المزيد من الجهد لجعل الإعلام مؤثرا وقادرا على مواجهة التحديات.

وأضاف "زين": "تجديد الثقة قوة دافعة تجعلنى أبذل المزيد من الجهد فى تطوير الإعلام"، متابعا أنه سيعمل على جعل الإعلام المصرى، مؤثرا وقادرا على مواجهة التحديات.