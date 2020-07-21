أحمد عز يعود لـ"هجمة مرتدة" أمام أحمد فؤاد سليم

يستأنف الفنان أحمد عز تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء، اليوم، داخل مدينة السينما، بعد فترة توقف دامت لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال مصدر، لـ "الوطن"، إنّ عز مرتبط بتصوير عدد من المشاهد اليوم، مع الفنان أحمد فؤاد سليم، ومن المقرر استمرار التصوير حتى عيد الأضحي المبارك، على أن يتوقف التصوير حينها لارتباط عز بعرض مسرحية "علاء الدين" على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر طيلة أيام العيد.

واتفق عز مع المخرج مجدي الهواري على تخصيص عرضين من مسرحية "علاء الدين" لأسر شهداء الشرطة والجيش وللطواقم الطبية من الأطباء والممرضين، وتقرر إقامة العرض الأول الخميس المقبل، لأسر الشهداء، فيما يُقام العرض الآخر الجمعة.

وكان عز صرح لـ"الوطن" بأنّ العرضين أقل ما يمكن تقديمهما لأسر الشهداء والطواقم الطبية، مؤكدا أنّه تبرع هو وباقي الأبطال بأجورهم في العرضين، وهو أقل ما يمكن تقديمه بعد تضحيات الشهداء وجهود الأطباء والممرضين في الأزمة الراهنة، متابعا: سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد اجتماعي وما إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي.