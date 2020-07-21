السجيني: شاطئ النخيل أصبح كارثة تستحق المواجهة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطورة المشكلات التي يواجهها شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، والذي تسبب في غرق كثير من الأشخاص طيلة السنوات الماضية.

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، لمناقشة المشكلات التي يواجهها هذا الشاطئ في حضور محافظ الإسكندرية: "هذا الموضوع خطير، وبالأخص بعد الحادث الأخير، والذي تسبب في غرق عدد من الشباب مما يستدعي ضرورة الإسراع لحلها"، مشيرا إلى أن اللجنة دعت كل المسؤولين بمافيها شركة المقاولين العرب والتي دشنت عددا من المصدات داخل المياه.

طالب النائب أحمد سليمان عضو مجلس النواب، عن مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بضرورة العمل على تلافي كارثة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، والذي ابتلع كثير من الغرقى.

وقال "سليمان" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إن شاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية في منتهى الخطورة، ولذلك صدر قرار بغلقه، وكان من الأولى بالأجهزة التنفيذية أن تتحرك بشكل قوي لتطبيق هذا القرار ولو باستخدام القوة البسيطة لمنعهم.

وشدد "سليمان"على ضرورة الاستمرار في عمليات البحث لانتشال جثة الشاب شادي والذي جرفته المياه داخل شاطئ النخيل بسبب الدوامات.

وطالب المحافظ بتكثيف الجهود لانتشال جثمان الشهيد شادي رحمة لأسرته وأباه المكلوم وأمه الثكلى.

فيما وجه النائب أحمد السجيني باسمه وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، التعازى لأسرة الشاب شادي واثنين من أسرته بسبب غرقهم نتيجة سباحتهم داخل الشاطئ.