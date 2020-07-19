الغواصون يبحثون عن جثة شادي لليوم العاشر بشاطئ النخيل

لليوم العاشر، تجري عمليات بحث مكثفة من الغواصين المتطوعين وقوات الانقاذ النهري، للعثور على جثة الشاب شادي عبد الله، صاحب الـ17 عاما الذي لقي مصرعه منذ 10 أيام غرقاُ بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية في واقعة مأساة غرق 12 شابا من بينهم شقيقة وابن خالته حيث استخرجوا جميع الجثامين ماعدا "شادي".

وواصلت قوات الانقاذ النهري، عملية البحث عن جثة الغريق ذلك بعدما فشلت كافة المحاولات خلال الـ9 أيام الماضية بسبب ارتفاع موج البحر وعدم القدرة على النزول في الأعماق.

ومازالت أسرة الغريق تنتظر على رمال شاطئ النخيل انتظارًا لخروج الجثمان من المياه لدفنه بجوار شقيقة الأصغر الذي لقي مصرعه معه.