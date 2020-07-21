منظمة الهجرة: نزوح 10 آلاف شخص في اليمن خوفا من كورونا

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها بجنيف اليوم، إنّ فيروس كورونا برز مؤخرا كسبب جديد للنزوح في اليمن، مشيرة إلى أنّ أكثر من 10 آلاف شخص نزحوا في اليمن خوفا من الإصابة بالفيروس وبسبب تأثير الوباء على الخدمات والاقتصاد في الفترة بين 30 مارس و18 يوليو الحالي.

وأوضحت المنظمة أنّ أكثر من 100 ألف شخص أجبروا على الفرار بسبب القتال وانعدام الأمن منذ يناير الماضي.

وذكرت المنظمة الدولية أنّه رغم أنّ أعداد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن ما تزال منخفضة، إلا أنّ المجتمع الإنساني هناك يعمل على افتراض أنّ الأعداد الفعلية أعلى بكثير، مشيرة إلى أنّ العدد والوضع صعب بشكل خاص في أماكن مثل عدن حيث ترفض المستشفيات الحالات المشتبه فيها، ونوهت المنظمة بأنّ التقارير الإخبارية أظهرت حفر عدد كبير من القبور.

ولفت تقرير المنظمة إلى أنّ النازحين في اليمن كانوا الأكثر تضررا من الصراع المستمر منذ 6 سنوات تقريبا، وهم الآن يغادرون المناطق الساخنة المتأثرة بالفيروس وحيث ينتقل البعض من عدن ولحج لمناطق في ذات المحافظات أقل تاثرا بينما يذهب البعض الآخر لمناطق في أبين رغم القتال النشط في أجزاء أخرى من تلك المحافظة.

ولفت إلى أنّه نظرا لقيود الوصول فإنّه يتم جمع البيانات فقط من 12 محافظة من أصل 22، ما يرجح أن يكون العدد الإجمالى للنزوح في العام 2020 أعلى بكثير مما تم تسجيله.

وأكد التقرير أنّ العديد من النازحين يعيشون بالفعل في نزوح ويتحركون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، مشددا على أنّ نقص التمويل الضخم يمثل تحديا كبيرا لمجتمع العمل الإنساني الذي يعمل على مساعدة النازحين فى اليمن والذين يعيشون في مواقع رسمية مكتظة مع وصول قليل من الخدمات الأساسية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنّها وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 5 ملايين شخص بالمساعدات والرعاية الصحية، وحذرت من أنّها دون دعم فوري من الجهات المانحة فستصل إلى نصف هذا العدد فقط هذا العام.