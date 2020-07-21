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سيوة تسترد 528 فدانا من أراضي الدولة

كتب:

محمد بخات
12:22 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
أراضى الدولة بسيوة

أراضى الدولة بسيوة

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، تقنين أوضاع أراضي زراعية بمناطق "أم حويمل، والخشبي" بقرية أبوشروف".

وأضاف الحصيوي لـ"الوطن": استردينا 528 فدانا بواقع 5 طلبات تقنين، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد التعديات على أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وناشد المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي دون تقنين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار تكثيف الجهود لمتابعة ملفات تقنين أوضاع الأراضي الزراعية والمباني والتعديات على أملاك الدولة.

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