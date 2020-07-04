صور.. محمود حميدة برفقة "أصدقائه الطيبين" في بحيرة سيوة

يقضي الفنان محمود حميدة، إجازته الصيفية، في مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بعد نجاحه في موسم دراما رمضان 2020 من خلال شخصية "سليم" التي جسدها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، أمام خالد النبوي، وريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

ونشر "حميدة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من داخل بحيرات سيوة، في إشارة لاستجمامه بإجازته.

ومنذ سفره إلى سيوة، الأسبوع الماضي، يحرص "حميدة" من وقت لآخر، على نشر صوره بصحبة أصدقائه "الطيبين" من سيوة، حسب وصفه.

وسبق وأن نشر "حميدة" صورة له منذ 20 عامًا، بصحبة أصدقائه القدامى، وصورتهم الحالية بعد لقائه بهم مجددًا، وقوله "سيوة من 20 سنة ودلوقتي، ما أجمل لقاء الأهل".

وانتهى محمود حميدة مؤخرًا، من تصوير مشاهده في فيلم "الغسالة"، أمام أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، وشيرين رضا، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

كما يشارك محمود حميدة في فيلم "العارف عودة يونس"، أمام أحمد عز، وأحمد فهمي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.