ميتسوبيشي تطلق XPANDER CROSS الجديدة في فيتنام

أعلنت شركة ميتسوبيشي إطلاق دمت كروس XPANDER CROSS الجديدة كليًا في فيتنام، وهي الإصدار الأفضل من ميتسوبيشي XPANDER، فهي سيارة صغيرة متعددة الأغراض والأكثر مبيعا في تايلاند والفلبين وفيتنام في السنة المالية 2019.

ومنذ إطلاق XPANDER في إندونيسيا في 2017، وصل مجموع مبيعات سلسلة XPANDER لنحو 260.000 وحدة في يونيو 2020.

وقال يويشيرو ياتابي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إم إم سي: "نقدم نظام XPANDER CROSS الجديد كليًا لتوفير قيم جديدة لمجموعة أوسع من العملاء في فيتنام الذين يبحثون عن الأناقة والصلابة والعملية".

وتابع: "فيتنام سوق مهم يدعم استراتيجية النمو لشركة MMC في منطقة الآسيان. وسنواصل المساهمة في نمو الاقتصاد الفيتنامي من خلال جهودنا في الإنتاج والمبيعات".