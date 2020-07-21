عاجل.. مختطف حافلة أوكرانيا يهدد بتفجير قنبلة عن بعد: أمتلك آلي ومتفجرات

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، أنّ المسلح الذي اختطف حافلة بمدينة لوتسك بغرب البلاد، هدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.

وذكرت النيابة العامة في بيان على "تليجرام": "قال الرجل إنّ الحافلة ملغومة، وإنّ بحوزته سلاح آلي وعدد من المتفجرات​​​. إضافة إلى ذلك، قال إنّ هناك قنبلة مزروعة في مكان آخر ويمكن تفجيرها عن بعد"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

في الوقت ذاته، أكد مكتب النيابة العامة أنّ عدة أعيرة نارية أطلقت من الحافلة، ما أدى إلى تضرر نافذتين، ولا توجد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.