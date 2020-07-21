فيديو.. "التموين" تكشف تفاصيل وضوابط الأوكازيون الصيفي

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن موسم التصفيات الصيفي سيبدأ يوم الخميس المقبل، شارحا أن هذا الموسم يتم كل عام في هذا التوقيت كل عام أو قبل ذلك أو بعد ذلك حسبما يرى الاتحاد العام للغرف التجارية بناء على توصية من الاتحاد بناء على الموعد الذي يكون مناسبا بشكل كبير للتجار.

وأضاف حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN"، أن موسم التصفيات هذا العام بدأ مبكرا لأنه عادة يكون في شهر أغسطس ولكن هذا العام بدأ باكرا، خصوصا وأن عيد الأضحى المبارك اقترب لكي يستفيد المواطنين بالخصومات قبل العيد، بالإضافة لرغبة التجار في تقديم عروض للسوق لتحريك السوق الذي تعطل بسبب ظروف فيروس كورونا وعدم ركود البضاعة للموسم الجديد.

وتابع حسام أن وزارة التموين تعمل على ضمان أن يكون هذا الأوكازيون فاعل للمستهلك في المقام الأول، ويحقق له الهدف، ولذلك يوجد مجموعة من الضوابط أولها هو أنه لايجوز لأي محل تجارب بعمل تخفيض دون الحصول على تصريح لإقامة الأوكازيون، وذلك كي يتم التأكد من فواتير البضاعة قبل التصفية وبعد التصفية لضمان عدم حدوث الأوكازيون الوهمي، ومن يحصل على تصريح الأوكازيون تصبح بياناته موجودة على قاعدة بيانات الوزارة وتبدأ الوزارة في الإجراءات الدورية في الرقابة وتتأكد من وجود خصم حقيقي بأن يكون السعر ظاهر قبل الخصم وبعد الخصم، والتأكد من عدم وجود تسريب بضائع ردئية في الأوكازيون.

وشدد حسام على نسب الأوكازيون الوهمي في انحصار والعام الماضي مجموع المخالفات التي حدثت في الأوكازيون لم تتجاوز من 6% لـ7%، مشددا على أن الوزارة تعمل على أن يستمتع المستهلك بالتصفية وألا يتم خداعه ومن يقوم باللجوء لأي مخالفة يعرض نفسه لمخالفة جسيمة وجرائم ومخالفات وزارة التموين تحال لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأكد حسام على أنه لن يكون هناك مجال لأي تلاعب بالمستهلك.