"الأعلى للجامعات": 89% من طلاب السنوات النهائية أدوا امتحانات التخرج

ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019/2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل كل العقبات، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كل الإمكانات للطلاب وجميع القائمين علي اعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال الامتحانات تقرير حول موقف امتحانات الجامعات خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 20/7/2020، حيث بلغ اجمالي عدد الجامعات التي أجري بها امتحانات 27 جامعة، في 405 كليات، حيث بلغ عدد الطلاب المقيدين بالفرق النهائية والذين لهم حق دخول الامتحانات 446528 طالبا وطالبة، وقد أدى الامتحانات 396681 طالبا وطالبة بنسبة 89% تقريبًا، وبلغ الغياب 30592 طالب وطالبة بنسبة 7%، بينما بلغ عدد الطلاب المعتذرين عن حضور الامتحانات 19252 طالبا وطالبة بنسبة 4% تقريبًا.

" التعليم العالي": 23 يناير المقبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.