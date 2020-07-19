مصدر بوزارة التعليم العالي: بدء التسجيل في اختبارات القدرات خلال أيام

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية 2020-2021، ستكون بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات، للكليات المقرر لها أداء اختبارات قدرات كشرط أساسي للالتحاق بها، خلال أيام، على أن يتم البدء فيها بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

وأكدت الوزارة على اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.