"الوطنية للصحافة": صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات القومية غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يوليو 2020 غدا الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم، على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

كما قررت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين إلى المعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن أشهر ديسمبر 2018 ويناير وفبراير 2019 على حساباتهم البنكية والبريدية.