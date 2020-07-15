وفد نقابة الإعلاميين يوجه التهنئة لرئيس "الوطنية للصحافة"

توجه اليوم وفد من مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعدة، للمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الوطنية للصحافة ومجلس الهيئة، لتقديم التهنئة.

وقال بيان للنقابة، إن الوفد ضم من مجلس النقابة محجوب سعدة، وخالد فتوح، ونادية مبروك، وأيمن عدلي، أعضاء المجلس.

وأكد نقيب الإعلاميين أن نقابته حريصة على التواصل المستمر مع الهيئات الإعلامية، إيمانا منا بالعمل التكاملي الذي يؤتي ثماره في مصلحة الوطن.

وأضاف طارق سعده: وجدت شخصية وطنية مهنية محترمة لديها طموح كبير لإحداث نقلة كبيرة للمؤسسات الصحفية، تمثلت في المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

واختتم نقيب الإعلاميين حديثه قائلا: أتمنى للجميع التوفيق، وأتفاءل بقوة بتشكيلات الهيئات الإعلامية الجديد، وأكررها دوما "اختيار أصاب أهله".