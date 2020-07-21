النواب الأمريكي يدعو لمحاسبة تركيا على جرائمها في قبرص

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بالتحرك لمحاسبة تركيا على الجرائم غير الإنسانية في قبرص، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للغزو التركي لجزيرة قبرص في مثل هذا اليوم 21 يوليو عام 1974.

ونقلت صحيفة "يني عقد" التركية تصريحات شديدة اللهجة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي ضد تركيا، في الاجتماع الذي دعت إليه منظمة العدالة من أجل قبرص، وقالت إنّه يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب تركيا. فموقعها الاستراتيجي لا يعطيها الحق أبدًا في إحتلال وقتل واغتصاب حقوق الشعب القبرصي، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

كما أبرزت صحيفة "ميبا نيوز" الأمريكية، دعوة بيلوسي للديمقراطيين في مجلس النواب لمحاسبة تركيا على احتلالها غير الشرعي لقبرص وتكثيف الجهود من أجل وضع حد للظلم التركي الواقع على الشعب التركي.

وأردفت نانسي بيلوسي التي أعربت عن رغبتها في وضع خطة من أجل إعادة الحق القبرصي لأصحابه، أنّها تريد وضع خطط ثنائية من أجل توفير مناخ أفضل للأطفال القبرصيين ومستقبلهم.