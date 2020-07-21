باحث في الشأن التركي: الرأي العام في تركيا يغلي من سياسات أردوغان

قال محمد ربيع الديهي الباحث المتخصص في الشأن التركي، إنه للمرة الثانية في أقل من شهر يتم إعلان تويتر لمثل هذه الحادثة ويقوم بغلق حسابات تابعة للنظام التركي وفي السابق كان يقوم أيضا بغلق بعض الحسابات ولكن ليس بهذه الصورة المنتشرة الآن وأيضا إعلان هذه الشركات على هذه الحسابات وإنتمائها لأردوغان في تركيا تؤكد مدى استغلال النظام التركي لمثل هذه الخلايا لتنفيذ مخططات سواء في الداخل التركي أو الخارج.

وأضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يفعله النظام التركي واستغلال هذه الحسابات هدفه اختراق الأمن القومي لبعض الدول وليس لتركيا فقط أو لإرسال رسائل في الداخل التركي ولكن إرسال رسائل للخارج بأن هناك مؤيدون لأردوغان في الداخل التركي.

وتابع أن يتم استخدام هذه الحسابات في مواجهة من يعارضون أردوغان في الخارج أو من يريد النظام التركي تأيدهم في خارج تركيا ويستغل هؤلاء بهدف خلق مؤيدين زائفين أمام الرأي العام سواء في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تؤكد أن الوضع بات ينكشف أكثر على أردوغان وجميع خططه بدأت تنكشف ونظامه وهو من يخلق مؤيدين زائفين له بهدف أن يروغ لنفسه صورة معينة غير واقعية.

واستكمل أن الرأي العام في تركيا يغلي بشكل كبير ويرفض هذه السياسات والمعارضة أيضا ترفض ولكن أردوغان يحكم تركيا بسياتسة النار والحديد ومن يعارضه يكون مصيره هو السجن أو القمع أو تلفيق التهم له كما شاهدنا 3 برلمانين من البرلمان التركي من المعارضو وتوجيه تهم لهم بأنهم أهانوا الحكومة.