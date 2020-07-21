وصول 117 ألف طن بضائع لميناء الإسكندرية

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في حركة السفن وشحن وتداول البضائع والحاويات، إذ بلغ عدد السفن على الأرصفة 60 سفينة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى دخول وخروج 9452 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه جرى وصول 117 ألف طن بضائع استراتيجية من الخارج، فيما جرى تصدير 33 ألف طن.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الصادرة بلغ 1218 حاوية، والواردة 1478 حاوية، مؤكدا أن الإدارات المختصة تتخذ كل الإجراءات لتسهيل دخول وخروج البضائع بيسر وأمان.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.