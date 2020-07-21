رئيس "أزهرية الدقهلية" يتابع امتحانات الثانوية بإدارة دكرنس

تفقد الدكتور السيد أحمد الجندي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة دكرنس المشتركة بإدارة دكرنس.

ويضم معهد فتيات دكرنس طلاب 10 معاهد وهي: بنين دكرنس، ميت بنين ميت النحال، بنين ميت طريف، بنين منشأة عبد الرحمن، ينين ديمشلت، بنين ميت رومي، فتيات دكرنس، فتيات ميت النحال، فتيات نجير، فتيات ميت طريف.

ووجه وكيل الوزارة لعدم تواجد أية تجمعات من المواطنين بمحيط اللجنة، حيث تأكد من استخدام جهاز كشف المعادن، وجهاز قياس الحرارة.

وأوصى الجنيدي، بأقصى درجات الحماية للطلاب والمراقبين، وارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات والتباعد بين الطلاب، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.