ختام الأسبوع الرابع من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

اختتمت أعمال الامتحانات للأسبوع الرابع للشهادة الثانوية منذ انطلاقها، اليوم، حيث تابع الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، يرافقه كلا من أحمد عبد ربه متابع مشيخة الأزهر، والدكتور ضياء الحق أبوبكر عضو المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية.

قال أبو القاسم، إنه تمت متابعة لجنة بنين العريش الثانوي ولجنة فتيات العريش الثانوي، وإن طلاب القسم العلمي قد أدوا امتحان مادة النحو اليوم، دون شكوى.

وأضاف أنه قد تمت أيضا متابعة كافة المعاهد من خلال قيادات المنطقة ومستشارى مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية والسادة مديري المراحل التعليمية ولا توجد أي معوقات حدثت حتى الآن، وأن مجهودات المحافظة في توفير كافة الخدمات والتسهيلات في اللجان مكللة بالشكر والتقدير على كافة المساعدات المقدمة.

وأوضح محمد إبراهيم رجب مدير إدارة الامتحانات، أن كل الإجراءات والانتدابات الداخلية والانتدابات الخارجية تعمل بمقار اللجان دون أي شكوى وتعمل بانتظام حسب تكليفات رئيس اللجنة لهم.

ويذكر أن طلاب القسم العلمي وعددهم 155 طالبا وطالبة قد أدوا امتحان مادة (كيمياء - تفاضل وتكامل - النحو)، وأن طلاب القسم الأدبي، وعددهم 395 قد أدوا امتحان مادة (اللغة الإنجليزية ـ الصرف ـ التفسير)، وأن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى نهائيا يتعلق بالامتحانات ولم ترد لنا أي بلاغات بشأن أي إصابات بين الطلاب والسادة أعضاء اللجان بفيروس كرونا المستجد، وأن كل اللجان يتم فيها أعمال التعقيم والتطهير بشكل مستمر.