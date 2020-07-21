زلزال بقوة 3.3 ريختر يضرب ملاطيا التركية

ضرب زلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة ملاطيا التركية، الثلاثاء، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة.

ونقلت قناة "كي ار تي" التركية، عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، قولها في بيان رسمي إنّ الزلزال وقع في الساعة 10.20، اليوم الثلاثاء، بمدينة ملاطيا التركية، على عمق 5.3 كيلو مترات تحت الأرض، وبلغت قوته 3.3 درجات على مقياس ريختر، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أي خسائر في الأرواح، لكن شعر سكان المقاطعات المجاورة بتأثير الهزة الأرضية، وتسببت في حالة من الذعر والخوف بين سكان المقاطعات المجاورة.