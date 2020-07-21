"ثقافة مطروح" تعلن استئناف عروض فرقة الفنون الشعبية

أعلن محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، عودة الأنشطة الثقافية واستعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية.

وقال "حمدي"، اليوم، إن فرقة مطروح للفنون الشعبية استأنفت تقديم تابلوهاتها الفنية على المسرح المكشوف بساحة قصر ثقافة مطروح ضمن برنامج فنون الصيف الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، لضيوف ورواد فرع ثقافة مطروح والذي انطلق منذ يومين، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف أن الفرقة تعرض التابلوهات الاستعراضية التي تعبر عن بيئة محافظة مطروح منها "الترحيب، الكشك، السامر، الفرح السيوي"، بالإضافة إلى فقرات غنائية لأزهار عادل وبسمة عادل، وتصميم استعراضات الفنان عوام مصطفى ومدير الفرقة محمد فرغلي.