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بالأسماء.. القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول للحركة القضائية

تعيين 58 نائبا لرئيس "النقض" و69 من رؤساء الاستئناف بمحكمة النقض

كتب:

أحمد ربيع
02:12 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
وزير العدل خلال لقاء سابق مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى

وزير العدل خلال لقاء سابق مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، الجزء الأول للحركة القضائية، والتي تضمنت ترقيات عدد من القضاة نواب لرئيس محكمة النقض، وتعيين عدد آخر من القضاة بالمحكمة، إلى جانب الترقيات والتنقلات بين محاكم الاستئناف.

وتضمنت الحركة تعيين 58 قاضيا نائبا لرئيس محكمة النقض، وتعيين 69 قاضيا بالمحكمة من الرؤساء بمحاكم الاستئناف.

وتنشر "الوطن" نص قرار مجلس القضاء الأعلى متضمنا أسماء كل المعينين بالجزء الأول للحركة القضائية، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــــــا.

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