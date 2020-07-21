طارق حبيب.. أول إعلامي يدخل كبار الأدباء للتلفزيون

يعد واحدا من رواد المجال الإعلامي في مصر والوطن العربي، تميز بثقافته الواسعة وأسلوبه المميز في إدارة الحوار بين ضيوفه.. هو الإعلامي خالد حبيب صاحب أشهر البرامج الحوارية في التلفزيون المصري مثل برامج "أهلا وسهلاً، حروف والوف، اتنين على الهواء، اتوجراف" والتي من خلالها استطاع أن يحاور كبار الفنانين والشخصيات العامة، كما كان له السبق في استضافة كبار الأدباء بالتلفزيون المصري مثل عميد الأدب العربي طه حسين، توفيق الحكيم ونجيب محفوظ.

وتميز الإعلامي بأسلوبه الحواري المميز والعميق، والذي جعله يجري حوارات مع بعض الشخصيات العالمية مثل الرئيس الفرنسي ديستان، وأخر ملوك اليونان الملك قسطنطين والزعيم الأفريقي الشهير نيلسون مانديلا، وملكة مصر والسودان ناريمان، وملكة الأردن دينا عبد الحميد، كما استطاع أن يطلع جمهور التلفزيون المصري على جانب آخر من الشخصيات الفنية، التي أحبوها حينما أقام معهم حوارا مثل الفنان محمد عبد الوهاب، وعدد كبير من نجوم السينما والمسرح والرياضة.

وبعد مسيرة إعلامية امتدت لسنوات عديدة قدم طارق حبيب كتاب "هؤلاء من الألف للياء"، والذي سجل من خلاله ذكرياته مع النجوم والفنانين والشخصيات العامة التي قد إستضافها طوال مشواره الإعلامي، ورحل عن عالمنا الإعلامي الكبير طارق حبيب في 14 يونيو عام 2013 تاركا تاريخا في الإعلام يتعلم منه كل من أراد أن يسير في طريق الإعلام بشكل جاد وحقيقي.