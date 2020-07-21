القومي للسينما: عودة الأنشطة الثقافية استجابة لتعليمات وزيرة الثقافة

اجتمعت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، بمسؤولي الأنشطة الثقافية التابعة للمركز، استعدادا لعودة الأنشطة الثقافية ونوادي السينما التي ينظمها المركز مرة أخرى بعد توقف دام عدة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تطبيقا لتعليمات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بعودة الفعاليات الثقافية والفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

من جانبها، أكدت شوقي، في بيان، أنّ عودة الأنشطة سيأتي بمردود إيجابي على الساحة الثقافية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الجمهور، وتتمثل في الالتزام بشغل نسبة 25% من الجمهور، ومراعاة مسافات التباعد والالتزام بارتداء الكمامات، للحفاظ على الصحة والسلامة للجمهور.

يذكر أنّ المركز القومي للسينما يقوم بعدة أنشطة ثقافية وفنية، بينها نادي السينما المستقلة في القاهرة والإسكندرية، نادي سينما المرأة، نادي سينما الطفل، نادي سينما أوبرا الإسكندرية ودمنهور، نادي سينما الثلاثاء، نادي سينما ذوي القدرات الخاصة، نادي سينما الفيلم التسجيلي بالإسكندرية، نادي سينما اوبرا أسيوط، إلى جانب فعاليات وعروض الأفلام التسجيلية التي تقام بمركز الثقافة السينمائية.