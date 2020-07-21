صحيفة إيطالية: إرسال أردوغان للمرتزقة إلى ليبيا "جريمة حرب"

قالت صحيفة "كوديتديانو" الإيطالية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دق طبول الحرب في ليبيا، وأرسل العديد من السوريين "المرتزقة" الذين كان لهم ماض إرهابي، في طرابلس، ما يعد "جريمة حرب"، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الرئيس التركي نقل مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية من جنسيات مختلفة، وهناك 16100 بينهم 340 قاصرًا، بالإضافة إلى التونسيون المنتمون لصفوف داعش والذين يبلغ عددهم 2500 مُسلح، ووعدهم أردوغان بجواز سفر تركي وراتب قدره 2000 دولار شهريًا.