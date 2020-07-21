أردوغان يستعد لغزو اليمن خلال أشهر بمساندة ميليشيات الإخوان

حذّرت وسائل إعلام يمنية من استعداد تركيا لغزو اليمن عسكريًا في سبتمبر المقبل بدعم من جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وذلك في ضوء مخطط الرئيس التركي للتوسع في منطقة الشرق الأوسط بدعوى عودة الخلافة العثمانية.

وقالت صحيفة "أخبار اليمن" إنّ تركيا تستعد للتدخل العسكري في جنوب اليمن بحلول سبتمبر المقبل لمساندة "تنظيم الإخوان اليمني" والذي يريد السيطرة على العاصمة الجنوبية، وخليج عدن وباب المندب، وإخضاعها لنفوذهم وفقا لموقع تركيا الآن.

وبحسب الصحيفة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّها تسلمت قيادة قوات مشتركة لمكافحة القرصنة، وأرسلت بالفعل فرقاطة وقطع بحرية إلى خليج عدن، في إشارة إلى قرب تدخلها عسكريًا لإمداد الميليشيات الإخوانية بالأسلحة والطائرات المسيرة والمرتزقة.

ولفتت "أخبار اليمن" إلى أنّ إعلان أنقرة جاء بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر، المحرك الرئيس لتحالف الشر الثلاثي. إذ لم تخف تركيا ولا حليفتيها قطر وإيران مطامع السيطرة على الجنوب بموقع الاستراتيجي، فبعد فشل ميليشيات مأرب في التقدم صوب أبين، حركت ميليشيات الحشد الشعبي في تعز، لتؤكد بذلك صحة تقارير أمريكية أوردت أدلة على استعداد أنقرة التدخل عسكريا في الجنوب.

وكان مركز "بيسا" للدراسات الاستراتيجية، أصدر تقريرًا أعدته المحامية الأمريكية المختصة في شؤون الأمن القومي وحقوق الإنسان، إيرينا تسوكرمان، أكدت فيه أنّ أنشطة تركيا في اليمن تتركز على المناطق الساحلية الثلاث: شبوة وسقطرى والمخا، وهي نقاط استراتيجية في باب المندب وخليج عدن محط أطماع عدة دول، بما في ذلك إيران وروسيا.

وذكر التقرير أنّ تركيا تحاول المناورة بين الأطراف المتورطة في العديد من المناطق التي تشهد صراعات في اليمن.