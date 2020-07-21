"رويترز": استقرار حالة الملك سلمان بعد نقله إلى المستشفى

قالت مصادر سعودية، إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين، بسبب التهاب في المرارة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس، نقلًا عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص.

وقالت ثلاثة مصادر سعودية لـ"رويترز" رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك "بخير".

وقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه، إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين، وكان "هادئا" وأنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وقال مصدر دبلوماسي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عاد إلى الرياض أمس الاثنين، قادمًا من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، وألغى اجتماعًا كان مخططًا له مع وفد عراقي زائر، وأكدت المصادر أن ولي العهد لا يزال في العاصمة.