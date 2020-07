يعرض على نتفليكس أول أغسطس.. معلومات عن Cliffhanger

يعرض فيلم Cliffhanger على منصة نتفليكس يوم 1 أغسطس، بطولة سيلفستر ستالون، جون ليثجو ومايكل روكر، إخراج ريني هارلين، وطرح بدور العرض أول مرة في 28 مايو 1993.

تكلف إنتاج Cliffhanger 70 مليون دولار، وتخطت أرباحه 250 مليون دولار، بحسب موقع IMDB، ومدته ساعة و53 دقيقة.

وفي العام 1995، ترشح الفيلم لـ3 جوائز أوسكار في فئات أفضل صوت، أفضل مؤثرات صوتية وأفضل مؤثرات بصرية، إضافة لعدد آخر من الترشيحات.

وبطل الفيلم سيلفستر ستالون ولد في 6 يوليو 1946، وشارك كممثل في أكثر من 80 عملا، وشارك في إنتاج 21 عملا، وكتب 31، وأخرج 8 أفلام، وترشح لجائزة أوسكار 3 مرات، وترشح لبافتا مرة وحصد جولدن جلوب مرة.

يذكر أنَّ منصة نتفلكس، أعلنت عرض مجموعة أخرى من الأفلام، يوم 1 أغسطس بينها، The Perfect Storm بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، إخراج Wolfgang Petersen.

وفيلم Vanilla Sky، بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

ويعرض فيلم Blow بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

وفيلم You have got mail، بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت 250 مليون دولار.