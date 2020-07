يعرض على نتفلكس منتصف أغسطس.. تفاصيل أحدث فيلم لجيمي فوكس

أعلنت نتفلكس، عرض فيلم Project Power عبر منصتها يوم 14 أغسطس.

وProject Power أحدث أفلام الممثل الأمريكي جيمي فوكس، ويشاركه في البطولة جوزف جوردون- لوفيت.

والفيلم من إخراج كل من هنري جوست وأرييل شولمان، وتأليف ماتسون توملين، ويضم أيضا الممثلين رودريجو سانتورو، وإيمي لانديكر.

Project Power تصنيفه خيال علمي أكشن وجريمة بحسب موقع IMDB ومدته ساعة و51 دقيقة، وتم تصويره في ولاية ليوزيانا بأمريكا.

وبطل الفيلم الممثل ولد 13 ديسمبر 1967، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك في أكثر من 60 عملا فنيا، أولها عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم Toys، أما آخر أفلامه فكان Just Mercy عام 2019.. وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة عن دوره في فيلم "راي".

وأعلن منذ ما يقرب من شهر عن خضوعه، لنظام رياضي مرهق، من أجل الوصول لشكل الجسد المناسب لأسطورة الملاكمة مايك تايسون، إذ يجسد "فوكس" فيلمل يحكي سيرته الذاتية، وقال فوكس لجمهوره: "ستعتقدون أنني مايك تايسون".

أما الممثل جوزف جوردون - لوفيت، الذي يشارك بطولة Project Power، شارك في أكثر من 79 عملا، وترشح لجائزتي جولدن جلوب، عن فيلمي (500) Days of Summer، و50/50.

يذكر أنَّ منصة نتفلكس، أعلنت عرض مجموعة من الأفلام، يوم 1 أغسطس من ضمنها، The Perfect Storm من بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen.

و فيلم Vanilla Sky، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

كما سيتمّ عرض فيلم "Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

وفيلم You have got mail، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.