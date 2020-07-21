تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
02:41 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": " ذهاب دوري الأبطال سيكون يوم 25 سبتمبر، والعودة يوم 2 أكتوبر، على أن يكون النهائي يوم 10 أكتوبر".
وأكمل: "مباراتا بطولة الكونفيدرالية 22 سبتمبر، الأولى في الرباط، والأخرى في كازابلانكا، والنهائي سيكون يوم 27 في مدينة الرباط".
لمزيد من التفاصيل من هنا