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تعرف على الكليات المقرر لها اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020-2021

كتب:

أحمد أبوضيف
03:30 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
اختتبارات القدرات

اختتبارات القدرات

اعتمد المجلس الأعى للجامعات الحكومية، اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021

اختبارات القدرات

- 8 أغسطس المقبل موعد بدء اختبارات القدرات.

- 20 أغسطس المقبل موعد نهاية اختبارات القدرات.

الكليات المحدد لها إجراء اختبارات للقدرات

- كليات التربية الرياضية "بنين وبنات".

- كليات التربية النوعية.

- كليات الإعلام.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات التربية الفنية.

- كليات التربية الموسيقية.

- الجامعات التكنولوجية.

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